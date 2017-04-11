حجازي يواصل التأهيل للتعافي من إجهاد الضامة

حجازي يؤدي تدريبات تأهيلية داخل الجيم

خاض أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة تأهيلية داخل صالة الجيم بالنادي، صباح اليوم الثلاثاء، ضمن فقرات برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها بالإجهاد في العضلة الضَّامة.

ويخضع حجازي لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل، للتخلص من الإصابة، والعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات بصورة طبيعية.

جدير بالذكر أن حجازي سيغيب عن مباراتي الفريق أمام الاتحاد السكندري، المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، ومباراة أسوان التي تقام يوم الأحد المقبل.

وكان حجازي قد تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق الأحمر الماضية أمام بتروجت حيث خرج في الشوط الأول وحل زميله رامي ربيعة بديلا له في المباراة التي حسمها الأهلي لصالحه بهدفين دون مقابل.