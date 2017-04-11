مورينيو يرغب في خطف نجم أرسنال نحو اليونايتد

مورينيو يتطلع للتعاقد مع مسعود أوزيل

يرغب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد في التعاقد مع الألماني مسعود أوزيل لاعب خط وسط نادي ارسنال.

صحيفة ميرور الإنجليزية أكدت على أن مورينيو طالب إدارة اليونايتد بالتعاقد مع أوزيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب مورينيو في استغلال الوضع السيء لأرسنال تحت قيادة أرسين فينجر في الفترة الحالية من أجل اقناع أوزيل بإتمام الانتقال.

ويتطلع مورينيو لتدعيم خط الوسط الهجومي في مانشستر يونايتد في ظل معاناة الفريق في هذا المركز وعدم إيجاد صانع ألعاب جيد ضمن قائمة الفريق حتى الآن.

ومن المقرر أن يكثف يونايتد من مفاوضاته مع أوزيل في الفترة المقبلة من أجل الحصول على توقيعه انتظاراً للمقابل الذي سيطلبه أرسنال لإتمام الصفقة.