روما يختار محمد صلاح أفضل لاعب في مواجهة بولونيا

محمد صلاح أفضل لاعبي روما أمام بولونيا

أعلن نادي روما عن اختيار المصري محمد صلاح كأفضل لاعبي الفريق في المباراة الأخيرة التي جمعته مع بولونيا في الدوري الإيطالي.

وتفوق روما على بولونيا بثلاثة أهداف نظيفة مساء الأحد الماضي في الدوري الإيطالي، حيث نجح محمد صلاح في تسجيل أحد أهداف الفريق.

وأعلن نادي روما عبر حسابه على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي عن اختيار محمد صلاح يكون أفضل لاعبي الفريق في المواجهة.

وحصل محمد صلاح على أعلى نسبة تصويت من جانب جماهير روما بعد اللقاء، ليتوج بالجائزة التي كان لهدفه في المباراة سبباً في حصوله عليها.

ونشر الحساب الرسمي لروما ملخصاً للمسات محمد صلاح خلال المباراة، خاصة أنه ساهم في تسجيل الهدف الثالث للفريق أيضاً.