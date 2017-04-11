أحمد توفيق بعد الجراحة: هو مرتضى شتمني؟!

أحمد توفيق يستفسر عن حقيقة سبه من جانب مرتضى منصور

استفسر أحمد توفيق لاعب خط وسط نادي الزمالك عن حقيقة ما تردد عن سبه من جانب مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وكانت كاميرات النقل التليفزيوني قد أظهرت سب مرتضى منصور لأحمد توفيق خلال المباراة التي جمعت الفريق مع إنبي مؤخراً.

وخسر الزمالك مباراته أمام إنبي في الدوري المصري مساء أمس الأثنين بهدفين نظيفين في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري المصري.

وخضع توفيق لعملية جراحية في الأنف بعد المباراة مباشرة بسبب إصابته التي تعرض لها خلال اللقاء، حيث استفسر عن حقيقة سبه من مرتضى بمجرد إفاقته.

وسأل توفيق المتواجدين حوله، قائلاً: ” هو مرتضى شتمني؟”، إلا أن المقربيين منه رفضوا الرد عليه وطالبوه بعدم التركيز تجاه الأمر.