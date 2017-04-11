جراحة للاعب الزمالك تجبره على ارتداء واقي للوجه

أحمد توفيق يجري جراحة تجربه على ارتداء واقي

سيظهر أحمد توفيق لاعب خط وسط نادي الزمالك في الأيام المقبلة مرتدياً واقي للوجه بعدما خضع لعملية جراحية في الأنف خلال الساعات الماضية.

وكان أحمد توفيق قد خضع لعملية جراحية في الأنف خلال الساعات الماضية في المباراة التي جمعت الزمالك مع إنبي في الجولة 24 من الدوري المصري.

وتقرر أن يرتدي أحمد توفيق واقياً للوجه خلال المباريات المقبلة للفريق والتدريبات منعاً لتجدد إصابته وللحفاظ على الجراحة التي خضع لها.

وكان أحمد توفيق قد خرج من ملعب مباراة الزمالك أمام إنبي بسبب الإصابة، حيث شارك محمد إبراهيم بدلاً منه في المواجهة.

ومن المقرر أن يحصل أحمد توفيق على راحة سلبية لمدة أسبوع بعد الإصابة التي تعرض لها، على أن يعود للتدريبات مرتدياً الواقي بعد تلك الفترة.