اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة

اتحاد الكرة يؤجل مباراة الزمالك والمقاصة لأجل غير مسمى

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تأجيل المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك ومصر المقاصة لأجل غير مسمى.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الزمالك ومصر المقاصة يوم السبت القادم في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل المباراة لأجل غير مسمى في ظل تزامنها مع أعياد المسيحيين في مصر خلال الفترة الحالية.

وكان ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة قد ألمح في وقت سابق لإمكانية تأجيل المباراة بناء على قرار من الجهات الامنية.

وقررت الجهات الامنية تأجيل المباراة في ظل عدم القدرة على تأمينها في ظل تزامنها مع أعياد المسيحيين خلال شهر أبريل الجاري.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة المصري عن موعد جديد للمباراة في الفترة المقبلة، وذلك بعد الاستقرار عليه مع الجهات الأمنية.