صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع لاعب المقاصة

هشام محمد يوقع للأهلي والانتقال بداية من الموسم المقبل

حصل مسؤولو النادي الأهلي على توقيع اللاعب هشام محمد لاعب خط وسط نادي مصر المقاصة خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان هشام محمد قد اعترف بوجود مفاوضات بينه وبين مسؤولي الأهلي من قبل وذلك خلال تصريحات تليفزيونية خلال الأيام الماضية.

ونجح عصام سراج مدير التعاقدات في النادي الأهلي في الحصول على توقيع هشام محمد خلال الساعات الماضية.

ومن المقرر أن تبدأ إدارة الأهلي في التفاوض مع مصر المقاصة في الأيام المقبلة من أجل التوصل لاتفاق مادي للاستغناء عن اللاعب.

وحصل الأهلي على توقيع هشام محمد على عقود وورقة رغبة بالانضمام إلى القلعة الحمراء، على أن يتم تفعيل التعاقد بداية من الموسم المقبل.

ويسعى الأهلي حالياً للحصول على توقيع اللاعب حسين الشحات ظهير مصر المقاصة أيضاً من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.