اتحاد الكرة يفكر في تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة

سويلم: هناك اتجاه لتأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم على وجود النية لدى الجبلاية لتأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع مصر المقاصة يوم السبت القادم في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

وأشار سويلم إلى أن تحديد موعد المباراة في نفس توقيت أعياد المسيحيين في مصر يجعل اتحاد الكرة يفكر في تأجيل المباراة.

وأضاف سويلم أن الاحداث الإرهابية التي تشهدها مصر حالياً، تؤكد على صعوبة تأمين المباراة التي تتزامن مع أعياد المسيحيين المقامة حالياً.

واختتم سويلم حديثه بالتأكيد على أن القرار النهائي من جانب اتحاد الكرة بشان المباراة سيتحدد خلال الساعات القليلة القادمة بعد الحصول على موافقة الأمن.