دويدار: لم أوقع للاهلي.. واللي عنده عقد يطلعه

دويدار: اهتمام الاهلي بضمي شرف لي

عبر اللاعب أحمد دويدار مدافع نادي سموحة عن سعادته بوجود أنباء عن اهتمام الأهلي بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير إعلامية قد تطرقت للحديث عن وجود رغبة لدى النادي الاهلي لضم أحمد دويدار خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعدما رحل عن الزمالك.

إلا أن دويدار نفى ما تردد في تلك الأنباء عن توقيعه للنادي الأهلي، مؤكداً على انه لم يوقع على أي عقود تربطه بناد آخر دون سموحة، فريقه الحالي.

وقال مدافع الزمالك السابق: ” لم أوقع للأهلي، واللي عنده عقد يطلعه “.

وأكمل: ” اهتمام الأهلي بالتعاقد معي شرف كبير، ولكنني لم أوقع على أي عقود تربطني بالفريق لأنني مرتبط بتعاقد مع سموحة حتى نهاية الموسم”.

واختتم: ” تركيزي حالياً مع سموحة من أجل المنافسة على أفضل نتائج ممكنة في الموسم الجاري من الدوري المصري، وبعد انتهاء المسابقة سأبحث أمر العروض المقدمة لي “.