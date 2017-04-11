رئيس الاتحاد متعجباً: كيف يتم تعيين نور الدين لمواجهتينا أمام الأهلي؟!

رئيس الاتحاد يبدي اعتراضه على تعيين نور الدين حكماً لمواجهة فريقه أمام الأهلي

تعجب محمود مشالي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري من إسناد مهمة تحكيم مباراة فريقه أمام الأهلي للحكم إبراهيم نور الدين.

وأشار مشالي في تصريحات تليفزيونية إلى أن نور الدين قام بإدارة مباراة فريقه أمام الأهلي في الدوري المصري بالدور الأول، وهو ما يجعله متعجباً من تعيينه لمباراة اليوم.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب بالأسكندرية في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد تعادل مع الاتحاد في مباراة الدور الاول بين الفريقين بهدفين لكل فريق في مباراة ادارها تحكيماً إبراهيم نور الدين.

واختتم مشالي حديثه بالتأكيد على أنه فريقه سيخوض المباراة في تواجد أي حكم، مشدداً على أنه تعجب من تعيين نفس الحكم لمبارتي الفريقين في الموسم نفسه.