التشكيل المتوقع للأهلي في مباراته أمام الاتحاد

البدري يستقر على تشكيل الأهلي في مواجهة الاتحاد

استقر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على تشكيل فريقه في المواجهة التي ستجمعه مع الاتحاد السكندري مساء اليوم الثلاثاء بالدوري.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفاً على الاتحاد في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

وينوي البدري إعادة التونسي علي معلول لتشكيل الاهلي من جديد خلال المباراة بعدما غاب عن اللقاءات الماضية للفريق في الدوري المصري.

وسيدفع البدري برامي ربيعة بدلاً من أحمد حجازي في خط الدفاع بعدما أصيب الأخير بشد في العضلة الضامة خلال اللقاء الماضي أمام بتروجيت.

ويتربع الاهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 58 نقطة، وذلك قبل إقامة مباراته أمام الاتحاد السكندري مساء اليوم.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الاهلي من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي معلول، سعد سمير، رامي ربيعة، أحمد فتحي.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، وليد سليمان، ميدو جابر.

خط الهجوم: سليماني كوليبالي.