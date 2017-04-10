التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الاتحاد السكندري

البدري يستقر على تشكيلة مباراة الاتحاد

استقر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الغد أمام الاتحاد السكندري.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الاتحاد في السادسة مساء غدا الثلاثاء، على ملعب برج العرب،في إطار منافسات الجولة الـ24 ببطولة الدوري الممتاز.

وينوي البدري الاستمرار في الاعتماد على المهاجم الإيفواري سوليماني كوليبالي في قيادة خط الهجوم، بعد تألقه في مباراتي الداخلية وبتروجيت.

كوليبالي يقود هجوم الأهلي أمام الاتحاد

وجاءت تشكيلة الأهلي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي معلول، سعد سمير، رامي ربيعة، أحمد فتحي.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: وليد سليمان، ميدو جابر، سليماني كوليبالي.