إيناسيو يرفض الراحة في الزمالك بعد الهزيمة من إنبي

الراحة ممنوعة في الزمالك بعد هزيمة إنبي

قرر البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استمرار الفريق في خوض تدريباته بدون راحة بعد الهزيمة من إنبي.

وكان الزمالك قد سقط في فخ الهزيمة أمام نظيره نادي إنبي بهدفين نظيفين في مباراة الجولة الـ24 بالدوري الممتاز.

الزمالك يستأنف تدريباته غداً

ورفض إيناسيو مدرب الزمالك منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات غداً بعد الهزيمة أمام الفريق البترولي.

جدير بالذكر أن مباراة إنبي شهدت الظهور الأول للمدرب البرتغالي بعد تعيينه مديراً فنياً للفارس الأبيض، خلفاً لمحمد حلمي.