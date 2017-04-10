اخبار الزمالك

إيناسيو يرفض الراحة في الزمالك بعد الهزيمة من إنبي

كتب وليد مجدي
- 10 أبريل، 2017 9:34 م
20,372
17861595_10211258911721684_4987357530240519050_n

الراحة ممنوعة في الزمالك بعد هزيمة إنبي

قرر البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استمرار الفريق في خوض تدريباته بدون راحة بعد الهزيمة من إنبي.

وكان الزمالك قد سقط في فخ الهزيمة أمام نظيره نادي إنبي بهدفين نظيفين في مباراة الجولة الـ24 بالدوري الممتاز.

الزمالك يستأنف تدريباته غداً

ورفض إيناسيو مدرب الزمالك منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات غداً بعد الهزيمة أمام الفريق البترولي.

جدير بالذكر أن مباراة إنبي شهدت الظهور الأول للمدرب البرتغالي بعد تعيينه مديراً فنياً للفارس الأبيض، خلفاً لمحمد حلمي.

شارك برأيك !!