اخبار الزمالك

تفاصيل لقطة اللفظ الخارج لـ”مرتضى منصور” في مباراة إنبي

كتب وليد مجدي
- 10 أبريل، 2017 9:24 م
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El Zamalek Chairman Mortada Mansour (C) argues with security during their Egyptian Premier League derby soccer match against Al-Ahly at Borg El Arab "Army" Stadium, west of the Mediterranean city of Alexandria, July 21, 2015. The match was played without spectators due to security reasons. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh - RTX1L9F0El Zamalek Chairman Mortada Mansour (C) argues with security during their Egyptian Premier League derby soccer match against Al-Ahly at Borg El Arab "Army" Stadium, west of the Mediterranean city of Alexandria, July 21, 2015. The match was played without spectators due to security reasons. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh - RTX1L9F0

حالة من الغضب العارم لمرتضى منصور في مردجات بتروسبورت

التقطت عدسات الكاميرات لقطة غضب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد هدف فريق إنبي الثاني في مرمى فريقه بتوقيع محمد حمدي زكي.

وأظهر اللقطة حالة من الغضب العارم لمرتضى منصور وتوجيه لفظ خارج لأحد لاعبي الزمالك في المباراة.

مرتضى منصور يتهجم على أحمد توفيق

وعلم “أخبار الأهلي” أن غضب مرتضى منصور كان موجه للاعب أحمد توفيق أثناء خروجه بعد تبديله في اللقاء.

ووجه مرتضى هجومه لأحمد توفيق أثناء خروجه من الملعب، ليرد اللاعب على الهجوم بعدم الجلوس على مقاعد البدلاء والتوجه لغرف الملابس مباشرة وهو في حالة غضب من ردة فعل رئيس النادي.

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