تفاصيل لقطة اللفظ الخارج لـ”مرتضى منصور” في مباراة إنبي

حالة من الغضب العارم لمرتضى منصور في مردجات بتروسبورت

التقطت عدسات الكاميرات لقطة غضب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد هدف فريق إنبي الثاني في مرمى فريقه بتوقيع محمد حمدي زكي.

وأظهر اللقطة حالة من الغضب العارم لمرتضى منصور وتوجيه لفظ خارج لأحد لاعبي الزمالك في المباراة.

مرتضى منصور يتهجم على أحمد توفيق

وعلم “أخبار الأهلي” أن غضب مرتضى منصور كان موجه للاعب أحمد توفيق أثناء خروجه بعد تبديله في اللقاء.

ووجه مرتضى هجومه لأحمد توفيق أثناء خروجه من الملعب، ليرد اللاعب على الهجوم بعدم الجلوس على مقاعد البدلاء والتوجه لغرف الملابس مباشرة وهو في حالة غضب من ردة فعل رئيس النادي.