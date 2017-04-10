نجم الأهلي مطلوب في باوك اليوناني

سعد سمير يجني ثمار تألقه مع الاهلي

بدأ سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يجني ثمار تألقه مع المارد الأحمر خلال الموسم الحالي، تحت قيادة حسام البدري.

ودخل سعد سمير مدافع الأهلي في قائمة اهتمامات نادي باوك اليوناني الذي يسعى للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

باوك اليوناني يراقب مدافع الأهلي

وجاء رغبة باوك للتعاقد مع مدافع القلعة الحمراء، بترشيح من زميله السابق عمرو وردة المحترف في صفوف الفريق اليوناني.

ويعد سعد سمير واحداً من العناصر الأساسية في خط دفاع النادي الأهلي، حيث يعتمد عليه البدري بصورة أساسية هذا الموسم منذ إصابة احمد حجزي ورامي ربيعة.