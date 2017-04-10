النني أساسياً مع أرسنال أمام كريستال بالاس

فينجر يعلن تشكيلة أرسنال لمواجهة كريستال بالاس

كشف الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لفريقه، الذي سيواجه نظيره كريستال بالاس، في إطار منافسات الجولة الـ32 للبريميرليج.

ودفع فينجر بالفرعون المصري محمد النني في التشكيلة الأساسية، ليقود خد وسط المدفعجية إلى جوار تشاكا.

التشكيل الرسمي لأرسنال أمام كريستال بالاس

وجاءت تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: موستافي، جابرييل، مونريال، بيليرين

خط الوسط: النني، تشاكا، أوزيل

خط الهجوم: أليكسيس سانشيز، ويلبيك، والكوت