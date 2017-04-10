برشلونة يتلقى صدمة قوية قبل كلاسيكو ريال مدريد

ضربة موجعة لبرشلونة قبل الكلاسيكو

يبدو أن نادي برشلونة في طريقه لتلقي ضربة جديدة بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام فريق ملقا بالدوري الإسباني لكرة القدم.

صحيفة ماركا الإسبانية كشفت عن العقوبة التي ستوقع على البرازيلي نيمار نجم برشلونة بعد طرده في مباراة ملقا الماضية.

نيمار في انتظار عقوبة الإيقاف لـ3 مباريات

وأكدت الصحيفة أن الاتحاد الإسباني يصدر قرار بإيقاف نيمار لثلاث مباريات بعد طرده في مباراة ملقا، مما يعني غيابه عن مباراة الكلاسيكو عن ريال مدريد.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الإسباني عن العقوبة بشكل رسمي صباح غداً الثلاثاء، ليفتقد البرسا لخدمات أحد أضلاع مثلث الرعب “MSN”