صراع إنجليزي لضم نجم الأهلي الصيف المقبل

أحمد حجازي يشعل الحرب بين أندية إنجلترا

أشعل أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الصراع بين أندية الدوري الإنجليزي من أجل التعاقد معه في الموسم المقبل.

وانضم نادي سندرلاند الإنجليزي إلى سباق الاندية الراغبة في الحصول على خدمات مدافع الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

سندرلاند ينضم لسباق ضم حجازي

ويراقب نادي سندرلاند، اللاعب أحمد حجازي بشدة خلال الفترة الحالية، تمهيداً لتقديم عرض للتعاقد معه عقب نهاية الموسم الجاري.

ويتنافس فريق القطط السوداء مع نظيره هال سيتي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري أحمد المحمدي على ضم مدافع الفراعنة.

ولفت حجازي أنظار الأندية الإنجليزية بشدة بعد تألقه بقوة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 الأخيرة التي أقيمت في الجابون مؤخراً.