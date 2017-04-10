ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة كريستال بالاس وأرسنال 

أرسنال يتعرض لهزيمة قاسية من كريستال بالاس

تعرض فريق أرسنال الإنجليزي لهزيمة مدوية امام نظيره كريستال بالاس بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الجولة الـ32 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى كريستال بالاس الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف أحرزه لاعبه أندروس تاونسيند في الدقيقة 17 من عمر الشوط.

كريستال بالاس يسحق أرسنال بثلاثية نظيفة

وفي الشوط الثاني، واصل كريستال بالاس تفوقه على الفريق اللندني، حيث أضاف هدفين متتاليين في الدقيقتين 63 و 68، بتوقيع يوهان كاباي وميليفوجيفيتش ، لينتهي اللقاء بفوز كريستال بالاس 3 – 0.

وبتلك النتيجة، رفع كريستال بالاس رصيده لـ34 نقطة في المركز الـ16، بينما تجمد رصيد أرسنال عند 54 نقطة في المركز السادس.