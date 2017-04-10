مشاهدة مباراة كريستال بالاس وأرسنال بث مباشر

يحل فريق أرسنال الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على حساب نظيره كريستال بالاس في مباراة الجولة الثانية والثلاثين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتنطلق مباراة كريستال بالاس وأرسنال في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة – العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

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ويدخل أرسنال مباراة اليوم بشعار الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل استعادة المركز الخامس من منافسه مانشستر يونايتد.

ويحتل أرسنال المركز السادس في ترتيب البريميرليج برصيد 54 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاسالمركز الـ16 برصيد 31 نقطة.

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ويسعى الفرنسي أرسين فينجر مدرب الفريق اللندني في العودة للعاصة الإنجليزية لندن بالنقاط الثلاث والدخول بقوة في سباق المركز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بعد ضياع حلم الفوز باللقب.

ويعول فينجر على خدمات نجومه، التشيلي أليكسيس سانشيز والألماني مسعود أوزيل والفرنسي أوليفييه جيرو من أجل قيادة الفريق لتخطي عقبة كريستال بالاس

مشاهدة مباراة كريستال بالاس وأرسنال

من المقرر أن تنقل مباراة كريستال بالاس وأرسنال عبر قناة بي إن سبورت والمقررة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

