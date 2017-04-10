إبراهيم نور الدين يُدير مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري

إبراهيم نور الدين حكما لمواجهة الأهلي والاتحاد السكندري

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح إدارة مباراة الأهلي أمام مضيفه الاتحاد السكندري إلى الحكم الدولي إبراهيم نور الدين.

ويحل الأهلي ضيفا على الاتحاد السكندري غدا في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري ،وهي المباراة التي يسعى خلالها المارد الأحمر للفوز للاقتراب خطوة كبيرة من التتويج باللقب.

ويضم طاقم تحكيم المباراة كلا من :

إبراهيم نور الدين “حكم ساحة”.

هاني عبد الفتاح وهاني خيري “حاملي راية”

عمرو الشناوي “حكم رابع”.