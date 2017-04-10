صورة.. الأهلي يُهنئ حارسه بعيد ميلاده

الأهلي يقدم التهنئة لأحمد عادل عبد المنعم بعيد ميلاده الثلاثين

قدم النادي الأهلي التهنئة إلى حارسه أحمد عادل عبد المنعم بعيد ميلاده الثلاثين والذي أتمه اليوم.

ونشر النادي الأهلي على حسابه بموقع التواصل “تويتر” صورة لأحمد عادل عبد المنعم قائلا :”نحتفل اليوم بعيد ميلاد حارسنا أحمد عادل الذي اتم عامه الـ ٣٠. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد”.

ولم يحظى عادل المنعم بفرصة المشاركة مع الأهلي في مباريات هذا الموسم حيث يعتمد حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر على شريف إكرامي ، بجانب محمد الشناوي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدا في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.