ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة الزمالك وإنبي

الزمالك يواصل سلسلة هزائمه

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلسلة هزائمه المتتالية ببطولة الدوري الممتاز، أمام فريق إنبي في الظهور الأول للبرتغالي أجوستو إيناسيو.

وخسر إنبي مباراته أمام الزمالك بهدفين نظيفين في مباراة الجولة الـ24 ضمن مباريات الدوري الممتاز والتي أقيمت على ملعب بتروسبورت.

إنبي يسقط الزمالك بهدفين نظيفين

وأنهى الفريق البترولي الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف من توقيع اللاعب محمود قاعود في الدقيقة 32 من عمر الشوط.

وفي الشوط الثاني، واصل إنبي تفوقه، حتى نجح في إحراز الهدف الثاني عن طريق اللاعب محمد حمدي زكي في الدقيقة 68، لينتهي اللقاء بفوز إنبي 2 – 0.

وبتلك النتيجة، رفع إنبي رصيده لـ28 نقطة في المركز الـ11، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 40 نقطة.