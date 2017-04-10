بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي اليوم الاثنين 10-4-2017 في الدوري المصري

بث مباشر مباراة الزمالك وإنبي اليوم الاثنين

يتطلع الزمالك لاستعادة نغمة الانتصارات وذلك عندما يواجه إنبي اليوم الاثنين 10-4-2017.

ويحتضن ستاد “بترو سبورت” مواجهة الزمالك وإنبي في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وإنبي في تمام السابعة مسابءً بتوقيت القاهرة – الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

ويسعى أبناء القلعة البيضاء للعودة لسكة الانتصارات التي ضل عنها الفريق مؤخرا بعد الخسارة في ثلاث مباريات متتالية أمام كلا من مصر المقاصة ، وسموحة ، والشرقية.

الزمالك وإنبي بث مباشر

وستكون مباراة اليوم هي الأول للفريق الأبيض تحت قيادة البرتغالي أجوستو إيناسيو الذي تعاقد مع الزمالك لمدة موسم ونصف خلفا لمحمد حلمي.

وجهز إناسيو لاعبيه بمعسكر مغلق لمدة يومين قبل هذه المباراة والتي يأمل في تحقيق الفوز فيها وحصد الثلاث نقاط خاصة وأنها المهمة الأولى له كمدير فني للزمالك.

يوتيوب يالا شوت مباراة الزمالك وإنبي اليوم 10-4-2017

واستدعى إيناسيو قوته الضاربة قبل هذه المباراة بعد تعافي حسام باولو من الإصابة التي حرمت الزمالك من خدماته في المباراة السابقة أمام الشرقية.

أما إنبي فيسعى هو الأخر لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للتقدم خطوة على سلم الترتيب ، بعدما فرط في الوفز في الجولة الماضية بالتعادل أمام طنطا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي

تنقل قناة أون سبورتس مباراة الزمالك وإنبي في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة – الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.