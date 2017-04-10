الزمالك يكشف عن موقفه من تأجيل مباراة مصر المقاصة

الزمالك يرحب بتأجيل مباراة مصر المقاصة

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك عن موقف ناديه من الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة عن إمكانية تأجيل مواجهتهم المقبلة أمام مصر المقاصة.

وترددت أنباء قوية في الساعات الأخيرة عن إمكانية تأجيل مباراة الزمالك المقبلة أمام مصر المقاصة والمقرر إقامتها السبت المقبل على ستاد برج العرب بسبب الأحداث التي شهدتها مصر أمس بتفجر كنيستي طنطا والإسكندرية.

وفي تصريح للمشرف العام على الكرة قال “الزمالك يرحب بتأجيل مباراة مصر المقاصة في ظل خوض الفريق للكثير من المباريات في شهر إبريل”.

وأضاف منصور “النادي يوافق على تأجيل المباراة في حالة رغبة الأمن في تأجيلها”.