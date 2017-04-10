تجميد البدري لقناص الأهلي يعجل برحيله نهاية الموسم

متعب على أعتاب الرحيل عن الأهلي

يبدوا أن أيام عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي داخل أروقة القلعة الحمراء باتت معدودة في ظل تجاهل حسام البدري للاعب واسبتعاده من قائمة الفريق في المباربات الأخيرة.

ولم يستدعي البدري قناص الأهلي في مباريات الأهلي الأخيرة وهي الداخلية وبتروجت ومباراة الغد أمام الاتحاد السكندري.

ويعاقب البدري مهاجم الأهلي بعد تصريحاته الأخيرة بخصوص رحيله عن الأهلي في حالة عدم حصوله على فرصة المشاركة مع الفريق بصفة أساسية.

وبالرغم من قيام اللاعب بالتجديد على عقود تعاقده مع الأهلي لموسم واحد إلا أنه بات قريبا من الرحيل عنه في الموسم المقبل ، حيث يبحث اللاعب عن عرض احتراف خاريج.