منتخب مصر

لجنة المسابقات تحسم الجدل حول تأجيل الدوري

كتب علي نيوي
- 10 أبريل، 2017 3:00 م
20,253
17820801_294890990947992_654904226_n

عامر حسين ينفي تأجيل أو إلغاء مسابقة الدوري الممتاز

حسم عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين الجدل حول تأجيل أو إيقاف مسابقة الدوري الممتاز بسبب الأحداث الأخيرة بتفجير كنيستي طنطا والإسكندرية.

وفي تصريحات لعامر حسين قال “الأمن لم يطلب أو يبلغنا أي شئ رسمي بخصوص تأجيل أو إلغاء مسابقة الدوري الممتاز”.

وأضاف “الكل حريص على استكمال مسابقة الدوري الممتاز ، وخوض جميع المباريات حتى نهايتها”.

والجدير بالذكر أن هناك مباراتين ستلعب اليوم هما أسوان مع طلائع الجيش ، والزمالك أمام إنبي في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

شارك برأيك !!