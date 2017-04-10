لجنة المسابقات تحسم الجدل حول تأجيل الدوري

عامر حسين ينفي تأجيل أو إلغاء مسابقة الدوري الممتاز

حسم عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين الجدل حول تأجيل أو إيقاف مسابقة الدوري الممتاز بسبب الأحداث الأخيرة بتفجير كنيستي طنطا والإسكندرية.

وفي تصريحات لعامر حسين قال “الأمن لم يطلب أو يبلغنا أي شئ رسمي بخصوص تأجيل أو إلغاء مسابقة الدوري الممتاز”.

وأضاف “الكل حريص على استكمال مسابقة الدوري الممتاز ، وخوض جميع المباريات حتى نهايتها”.

والجدير بالذكر أن هناك مباراتين ستلعب اليوم هما أسوان مع طلائع الجيش ، والزمالك أمام إنبي في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.