اخبار الاهلى

الأهلي يُغري أحمد الشيخ لمنعه من التفكير في الاحتراف الخارجي

كتب علي نيوي
- 10 أبريل، 2017 2:46 م
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أحمد الشيخ

الأهلي ينوي تعديل عقد أحمد الشيخ

يفكر مسئولو النادي الأهلي في تعديل عقد أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم والمعار هذا الموسم لمصر المقاصة وذلك بعد تألقه اللافت للنظر مع الفريق الفيومي.

ويرغب النادي الأهلي في الحفاظ على اللاعب خوفا من تفكيره في الاحتراف في ظل تألقه هذا الموسم مع مصر المقاصة وإمكانية حصوله على عقود احتراف.

وتعهد الأهلي بتعديل عقد اللاعب ورفع القيمة المالية التي يحصل عليها لمنعه من التفكير في الاحتراف الخارجي.

وتألق الشيخ هذا الموسم مع مصر المقاصة حيث أحرز اللاعب 13 هدفا متصدرا للهدافين.

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