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تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

كتب علي نيوي
- 10 أبريل، 2017 2:27 م
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الزمالك

18 لاعبا في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

أعلن البرتغالي أجوستو إيناستو المدير الفني للزمالك قائمة فريقه التي استدعاها لمواجهة إنبي مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان المدرب البرتغالي قد أجل إعلان القائمة إلى يوم المباراة لتشجيع اللاعبين على بذل أقصى جهد في التدريبات,

وضمت قائمة الزمالك كلا من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومحمود جنش

خط الدفاع: علي جبر وإسلام جمال ومحمود حمدي الونش وأحمد أبو الفتوح

خط الوسط: طارق حامد وأحمد توفيق ومحمود دونجا ومعروف يوسف ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي وأيمن حفني ومحمود عبد الرازق شيكابالا .

خط الهجوم: باسم مرسي وستانلي وحسام باولو وأحمد جعفر

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