تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

18 لاعبا في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

أعلن البرتغالي أجوستو إيناستو المدير الفني للزمالك قائمة فريقه التي استدعاها لمواجهة إنبي مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان المدرب البرتغالي قد أجل إعلان القائمة إلى يوم المباراة لتشجيع اللاعبين على بذل أقصى جهد في التدريبات,

وضمت قائمة الزمالك كلا من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومحمود جنش

خط الدفاع: علي جبر وإسلام جمال ومحمود حمدي الونش وأحمد أبو الفتوح