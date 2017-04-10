البدري يكتب نهاية صالح جمعة مع الأهلي

صالح جمعة يرحل عن الأهلي

اقترب صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الرحيل عن الفريق في نهاية الموسم المقبل بعدما بات اللاعب خارج حسابات المدير الفني للفريق حسام البدري.

ولم يضم البدري جمعة في قائمة لفريقه في المباريات الثلاث الأخيرة حيث استبعده أمام الداخلية وبتروجت والاتحاد السكندري.

وباتت أيام جمعة معدودة داخل الأهلي بعدما تأكد البدري من كثرة سهر اللاعب في الكافيهات وهو ما جعل المدرب يشتعل غضبا من اللاعب.

كما أن عودة أحمد الشيخ الموسم المقبل يجعل رحيل جمعة عن الأهلي الموسم المقبل مسالة وقت ليس إلا ، في ظل تلقيه أكثر من عرض من نادي سعودي.