إيناسيو يطالب لاعبي الزمالك بإهانة أنفسهم أمام إنبي

إيناسيو للاعبي الزمالك: هينوا أنفسكم داخل الملعب وتلعبون لفريق كبير

طالب البرتغالي أجوستو إيناستو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبيه بإهانة أنفسهم في مباراة اليوم أمام إنبي وبذل المزيد من الجهد.

ويواجه الزمالك نظيره إنبي في السابعة مساء اليوم على ستاد “بترو سبورت” في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وخلال الاجتماع الذي عقده المدرب البرتغالي مع لاعبيه قال “أطالبكم ببذل المزيد من الجهد في مباراة اليوم وإهانة أنفسكم داخل الملعب”.

وأضاف “الزمالك فريق كبير ، وعلينا العمل كثيرا من أجله ، ومباراة اليوم في غاية الأهمية وعلينا حصد الثلاث نقاط فيها”.