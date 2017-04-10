كورة مصرية

إنبي: تلقينا عرضاً رسمياً “مفاجئاً” لضم عمرو مرعي

كتب أحمد إبراهيم
- 10 أبريل، 2017 1:13 م
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عمرو مرعي

إنبي يعلن عن تلقيه عرضاً رسمياً من النجم الساحلي لضم عمرو مرعي

أعلن عبد الناصر محمد مدير الكرة في نادي إنبي عن تلقي فريقه عرضاً من جانب نادي النجم الساحلي التونسي للتعاقد مع اللاعب عمرو مرعي مهاجم الفريق.

وكان الأهلي والزمالك قد أعلنا عن رغبتهما من قبل في التعاقد مع عمرو مرعي في ظل الاداء الذي يقدمه مع الفريق البترولي في الموسم الجاري.

وأشار عبد الناصر محمد إلى أن إدارة ناديه لم تتلق سوى عرضاً رسمياً واحداً فقط من جانب النجم الساحلي من اجل ضم مرعي.

وأضاف مدير الكرة في إنبي أن فريقي الاهلي والزمالك لم يطلبا ضم اللاعب رسمياً، مؤكداً على أن الامر لم يتعدى الاتصالات الهاتفية فقط.

واختتم مدير الكرة في إنبي حديثه بالتأكيد على أن إدارة ناديه أجلت الرد على أية عروض لضم مرعي حتى نهاية الموسم الجاري من الدوري المصري.

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