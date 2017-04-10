المقاصة يعلن موقف الشيخ من المشاركة امام الزمالك

المقاصة: الشيخ جاهز لمواجهة الزمالك

أعلن وليد هويدي مدير الكرة في نادي مصر المقاصة عن موقف اللاعب احمد الشيخ من المشاركة في المباراة المقبلة للفريق أمام الزمالك.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المقاصة يوم السبت القادم في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

وكان الشيخ قد تعرض للإصابة في مباراة المقاصة الأخيرة أمام المقاولون العرب أمس الأثنين، مما أدى لخروجه من الملعب في فترة الاستراحة.

وأوضح إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة أن الشيخ تعرض لتجدد إصابته بكسر في اليد مما يضع شكوك حول مشاركة اللاعب في اللقاء القادم.

إلا أن هويدي أكد على جاهزية الشيخ لخوض المباراة بناء على الأشعة والفحوصات التي خضع لها اللاعب بعد انتهاء المباراة الأخيرة للفريق.