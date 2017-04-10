المقاصة يوضح حقيقة طلبه لحكام أجانب في مباراة الزمالك

المقاصة: لو ادار المباراة حكام من الدرجة الثانية فلن نعترض

أوضح وليد هويدي مدير الكرة في نادي إنبي حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن رغبة ناديه في تواجد حكام أجانب للمباراة التي ستجمع فريقه مع الزمالك.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المقاصة يوم السبت القادم في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

وأشار هويدي إلى أن ما يتردد عن طلب فريقه لحكام أجانب للقاء لا أساس له من الصحة، نافياً أن يكون فريقه قد طلب من اتحاد الكرة تعيين حكام بعينهم.

وأوضح هويدي أن المباراة من تنظيم نادي الزمالك، مؤكداً على أن الفريق الأبيض هو من له الحق في طلب حكام أجانب لإدارة اللقاء وليس فريقه.

واختتم هويدي حديثه بالتأكيد على أن فريقه مستعد لخوض المباراة بأي طاقم تحكيم حتى ولو من الدرجة الثانية – على حد تعبيره-، مؤكداً على أنه لا يشغل باله بهذه الأمور.

وكانت مباراة الدور الأول بين الزمالك والمقاصة قد شهدت جدلاً واسعاً بسبب عدم احتساب الحكم جهاد جريشة لركلة جزاء لصالح الفريق الأبيض.