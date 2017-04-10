الأهلي يعلن قائمته لمواجهة الاتحاد السكندري

البدري يستبعد عماد متعب من مواجهة الاتحاد السكندري

أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها مساء غداً الثلاثاء في الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الاتحاد مساء الثلاثاء على ملعب برج العرب في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.

وقرر حسام البدري استمرار استبعاد عماد متعب من قائمة الفريق، التي شهدت عودة النيجيري جونيور أجايي من جديد بعد شفاءه من إصابته.

كما استبعد البدري أحمد حجازي مدافع الفريق بسبب الإصابة التي لحقت به في العضلة الضامة خلال مواجهة بتروجيت الاخيرة في الدوري المصري.

وضمت قائمة الاهلي كلا من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، احمد الشناوي، احمد عاجل عبد المنعم

خط الدفاع: أحمد فتحي، سعد سمير، محمد نجيب، علي معلول، صبري رحيل، محمد هاني، رامي ربيعة.

خط الوسط: حسام غالي، حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، وليد سليمان، أحمد حمودي، مؤمن زكريا، ميدو جابر.

خط الهجوم: سليمان كوليبالي، عمرو جمال، جونيور أجايي.