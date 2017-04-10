تدريب بدني للأهلي استعداداً للاتحاد.. وفقرة ترفيهية للحراس

الأهلي يخوض مرانه الاخير استعداداً لملاقاة الاتحاد

خاض لاعبو النادي الأهلي تدريبهم الأخير استعداداً لملاقاة الاتحاد السكندري في المباراة التي تقام مساء غداً الثلاثاء في الجولة 24 من الدوري المصري.

وشهد مران الأهلي خوض اللاعبين لفقرة تدريبات بدنية تحت قيادة التونسي أنيس الشعلالي مدرب أحمال الفريق الأحمر والتي استمرت لمدة 20 دقيقة.

وخاض رباعي حراسة المرمى في الأهلي تدريبات ترفيهية تحت قيادة طارق سليمان، حيث شارك خلالها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

كما خصص حسام البدري المدير الفني للأهلي فقرة ترفيهية أخرى للاعبين عن طريق لعب الكرة باليد من أجل تخفيف الأحمال البدنية على اللاعبين.

ومن المقرر أن يتجه لاعبو النادي الأهلي إلى الأسكندرية في وقت لاحق من مساء اليوم الأثنين من اجل الدخول في معسكر استعداداً لخوض المباراة المقبلة على ملعب برج العرب.