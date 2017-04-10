البدري يستقر على تأجيل “القيد الأفريقي” تحسباً لرحيل اللاعبين

الجهاز الفني للأهلي يحسم موقفه من استكمال قائمته الأفريقية

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي على تأجيل استكمال قائمته الأفريقية حتى الصيف القادم في ظل احتمالية رحيل عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويتبقى للأهلي أربعة مقاعد في قائمته الأفريقية، حيث يحق له قيد أربعة لاعبين قبل بداية مباريات دور المجموعات من دوري الأبطال الأفريقي.

إلا أن الجهاز الفني للأهلي استقر على تأجيل قيد اللاعبين حتى بداية فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خوفاً من قيد أي لاعب ثم طلبه للرحيل بعد نهاية الموسم الجاري.

ويحق للأهلي قيد لاعبين في قائمته الأفريقية خلال الفترة الحالية، إلا جانب فترة أخرى في شهر أغسطس القادم، وهو ما دعى الجهاز الفني لإتخاذ قراره بالتأجيل.

الجدير بالذكر أن قائمة الأهلي الحالية لا تضم كلاً من عمرو بركات، محمد جابر “ميدو”، أكرم توفيق وباسم علي، حيث يترقب الرباعي قيدهم في القائمة التكميلية.