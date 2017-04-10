عروض سعودية في الطريق لمدافع الأهلي

ناديان سعوديان يراقبان سعد سمير تمهيداً لضمه

بات اللاعب سعد الدين سمير مدافع النادي الأهلي على رادار عدد من الأندية السعودية التي أبدت اهتماماً بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى سعد سمير اتصالات من أحد وكلاء اللاعبين الذي أكد له على وجود رغبة من جانب ناديي الفتح والهلال السعوديان للتعاقد معه في الصيف القادم.

ونجح سعد سمير في حجز موقعاً في التشكيل الأساسي للنادي الأهلي خلال الموسم الجاري، إلى جانب تواجده في صفوف منتخب مصر بصورة مستمرة.

ويتابع الفريقان السعوديان، سعد سمير، بقوة في الفترة الحالية من أجل تقديم عروضاً رسمياً للنادي الأهلي للتعاقد مع اللاعب مع اقتراب فترة الانتقالات القادمة.

ويلعب ناديي الفتح والهلال في دوري أبطال اسيا خلال الموسم الجاري، حيث بات كلاهما على مقربة من التأهل لدور الـ16 في ظل حجزهما لموقعاً جيداً في دور المجموعات حتى الآن.