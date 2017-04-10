محاضرة فيديو من البدري للاعبي الأهلي قبل مواجهة الاتحاد

الأهلي يدرس الاتحاد بالفيديو قبل مواجهة الغد

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري المدير الفني للفريق عقد محاضرة فيديو للاعبي الفريق على هامش المران الذي يقام اليوم الأثنين.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في شرح عدد من الأمور الفنية حول نادي الاتحاد للاعبي الفريق قبل ساعات من المباراة التي يلتقي خلالها الفريقين.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الاتحاد مساء غداً الثلاثاء على ملعب برج العرب بالأسكندرية في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري المصري.

وكان البدري قد طلب من جهازه المعاون تجهيز عدد من اللقطات لمباريات سابقة للاتحاد في الدوري المصري من أجل تحديد نقاط القوة والضعف في الفريق.

وينوي البدري شرح نقاط القوة والضعف لدى نادي الاتحاد خلال محاضرة يعدها على هامش مران الفريق استعداداً لخوض المباراة التي تقام على ملعب برج العرب.