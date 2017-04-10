إيناسيو: فوز الزمالك بالدوري؟ لن يحدث.. ولدينا هدف آخر

إيناسيو: من المستحيل أن يفوز الزمالك بالدوري

أكد البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك على أن فريقه لم يعد قادراً على المنافسة على لقب الدوري المصري في الموسم الجاري.

ويتواجد الزمالك في المرتبة الثالثة في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، متأخراً بفارق 18 نقطة عن الاهلي المتصدر للمسابقة منفرداً.

وأشار إيناسيو إلى أن الزمالك ليس لديه أي فرصة من أجل المنافسة على لقب الدوري المصري، مؤكداً على أن الامر بات محسوماً بين الاهلي ومصر المقاصة.

وأضاف المدير الفني البرتغالي: ” الزمالك لن يفوز بالدوري، الأمر بات محسوماً ولن يحدث، فمن المستحيل أن ننافس على البطولة حالياً “.

واختتم إيناسيو حديثه بالتأكيد على أنه سيعمل مع لاعبي الزمالك على المنافسة على المركز الثاني من أجل التأهل لدوري أبطال افريقيا، إلى جانب المنافسة على لقب كأس مصر.