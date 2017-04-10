التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة إنبي

إيناسيو يستقر على تشكيل الزمالك في المباراة الأولى تحت قيادته

استقر البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك على ملامح تشكيل فريقه في المواجهة التي ستجمعه مع إنبي مساء اليوم الأثنين.

وسيلتقي الزمالك مع إنبي على ملعب بتروسبورت في مساء الأثنين في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.

وسيتواجد أحمد توفيق في مركز الظهير الأيمن ليحل محل الثنائي المصاب أسامه إبراهيم وحسني فتحي، حيث يعانيان من إصابات عضلية.

ويعود محمود عبد الرازق “شيكابالا” إلى تشكيل الزمالك من جديد في المباراة، وذلك بعد غياب طويل في الفترة الماضية تحت قيادة محمد حلمي.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد توفيق وعلي جبر ومحمود حمدي الونش وأحمد أبو الفتوح

خط الوسط: طارق حامد ومعروف يوسف مصطفى فتحي وأيمن حفني وشيكابالا

خط الهجوم : باسم مرسي