ميدو: المقاصة هو المنافس الوحيد للأهلي.. أما الزمالك فأمره انتهى!

ميدو: الزمالك خسر الدوري.. وعليه المنافسة على مقعده الأفريقي

أكد أحمد حسام “ميدو” المدير الفني الحالي لوادي دجلة والسابق لنادي الزمالك على أن القلعة البيضاء ليس لديها أمل في المنافسة على لقب الدوري المصري.

وأشار ميدو في تصريحات تليفزيونية إلى أن الفريق الأبيض لم يعد لديه أي أمل في المنافسة على لقب الدوري المصري خلال الفترة الحالية نهائياً.

وأضاف المدير الفني السابق للزمالك بأن مصر المقاصة يعد هو المنافس الأوحد للأهلي على صدارة الدوري المصري في ظل ابتعاد الزمالك.

وقال ميدو: ” الزمالك خسر الدوري وأمره انتهى، الفارق بينه وبين الأهلي وصل إلى 18 نقطة، وبالتالي فإن المقاصة هو المنافس الأوحد للأهلي الآن “.

واختتم ميدة حديثه بالتأكيد على ضرورة منافسة الزمالك على مقعد مؤهل إلى البطولات الأفريقية في الموسم المقبل، إلى جانب المنافسة على لقب كأس مصر.