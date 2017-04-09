هشام محمد يعلن حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه

لاعب المقاصة يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي للتعاقد معه

أعلن هشام محمد لاعب خط وسط نادي مصر المقاصة عن حقيقة رغبة النادي الأهلي في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار هشام محمد في تصريحات تليفزيونية إلى أن إدارة الاهلي أعلنت بالفعل عن رغبتها في التعاقد معه خلال الصيف القادم.

وشدد لاعب المقاصة على أن الأهلي عرض بالفعل عودته إلى القلعة الحمراء من جديد، مشدداً على وضع تركيزه كاملاً في الفترة الحالية مع المقاصة.

واختتم هشام محمد حديثه بالتأكيد على أن الجهاز الفني للأهلي تحدث معه بشأن العودة إلى الفريق من جديد بعدما لعب للقلعة الحمراء من قبل.

الجدير بالذكر أن هشام محمد سبق له اللعب في صفوف النادي الأهلي قبل أن ينتقل إلى عدة أندية ليستقر بعدها في المقاصة.