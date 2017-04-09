لاعب المقاصة يعترف بمفاوضات الأهلي لضمه

حسين الشحات: قد انتقل للأهلي في فترة الانتقالات المقبلة

اعترف حسين الشحات ظهير نادي مصر المقاصة بوجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشار الشحات في تصريحات تليفزيونية إلى أن مسؤولي النادي الأهلي تحدثوا مع وكيله تامر النحاس من أجل التعاقد معه في الصيف القادم.

وشدد الشحات على أنه لم يتلق أي اتصالات من جانب مسؤولي الأهلي حتى الآن، مؤكداً على أن المفاوضات مع وكيله في الفترة الحالية.

وأوضح حسين الشحات أن رحيل محمد هاني ظهير الأهلي المحتمل إلى أحد الدوريات الأوروبية في الصيف القادم يزيد من احتمالات انتقاله للقلعة الحمراء.

واختتم حسين الشحات حديثه بالتأكيد على أن كافة الأمور الخاصة بانتقاله إلى النادي الأهلي ستنتهي مع نهاية الموسم الجاري من الدوري المصري.