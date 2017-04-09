المقاصة يعلن تجدد إصابة أحمد الشيخ

إيهاب جلال: الشيخ قد يكون تعرض للكسر مجدداً

أكد إيهاب جلال المدير الفني لنادي مصر المقاصة عن تجدد إصابة اللاعب أحمد الشيخ جناح الفريق خلال المواجهة التي جمعته مع المقاولون العرب.

وأشار جلال في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة إلى أن أحمد الشيخ تعرض للإصابة بكسر في اليد مجدداً بعد إصابته من قبل بنفس الإصابة.

وأوضح جلال أن أحمد الشيخ سيخضع لأشعة وفحوصات طبية من أجل تحديد فترة غياب اللاعب عن المقاصة خلال الفترة المقبلة من الدوري المصري.

وكان الشيخ قد تعرض للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة المقاصة أمام المقاولون العرب مما أدى لاستبداله في فترة الاستراحة بين الفريقين.

ونجح أحمد الشيخ في تسجيل هدفاً خلال الشوط الأول من مباراة المقاصة والمقاولون قبل أن يتم استبداله بسبب الإصابة.