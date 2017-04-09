البدري: “ضحكت” مع معلول على رحيله من الأهلي

البدري يكشف حقيقة رحيل على معلول إلى الترجي التونسي

كشف حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي عن حقيقة الأنباء التي ترددت عن رحيل التونسي علي معلول إلى فريق الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار البدري في تصريحات إذاعية إلى أن الأهلي تلقى عرضاً من الترجي التونسي من أجل ضم معلول، مشدداً على رفض العرض وقتها بشكل قاطع.

وأضاف البدري بأن الحديث عن رحيل معلول إلى تونس خلال الفترة الحالية يعد أمراً لا أساس له من الصحة، مشدداً على أن الملف اغلق بصورة نهائية.

وقال البدري: ” ضحكت مع معلول على الأنباء الحالية عن رحيله إلى الدوري التونسي من جديد “، مضيفاً: ” العرض وصل منذ فترة وتم رفضه نهائياً “.

واختتم البدري: ” معلول سيشارك في مواجهة الاهلي أمام الاتحاد التونسي بنسبة كبيرة، وعدم الدفع به في المباريات الماضية بسبب وجهة نظر فنية وليس لأي أمر آخر “.