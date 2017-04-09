رمضان صبحي ينافس على جائزة “الجولدن بوي” في أوروبا

صحيفة إيطالية تضع رمضان صبحي بين أفضل 50 لاعباً في أوروبا

اختارت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، المصري رمضان صبحي جناح نادي ستوك سيتي الإنجليزي للتواجد بين أبرز اللاعبين الشباب المتواجدين في القارة الأوروبية.

وتقوم صحيفة توتو سبورت باختيار عدد من اللاعبين لفتح باب التصويت أمام الجماهير من أجل منح اللاعب الفائز جائزة “الفتى الذهبي” في القارة الأوروبية.

ووضعت الصحيفة رمضان صبحي بين اللاعبين المرشحين للجائزة، بعد الاداء الذي يقدمه اللاعب مع نادي ستوك سيتي خلال الفترة الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

وينافس رمضان عدد من اللاعبين مثل البرازيلي جابريل خيسوس لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ودوناروما حارس إيطاليا ونادي ميلان، بالإضافة إلى إيمري مور جناح منتخب تركيا ونادي بروسيا دورتموند.

وتقوم الصحيفة الإيطالية بفتح باب التصويت كل عام لاختيار لاعب من بين المرشحين للجائزة، حيث فاز بها ريناتو سانشيز لاعب بايرن ميونخ الحالي في العام الماضي.