الأهلي يحسم صفقاته الجديدة

جلسة عبد الحفيظ وسراج تحسم صفقات الأهلي الجديدة

عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة مع عصام سراج مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء من أجل الحديث عن الصفقات الجديدة للفريق.

وجاءت الجلسة من أجل الحديث بين الطرفين على الصفقات المقرر للنادي الأهلي إبرامها خلال الفترة المقبلة بعدما استقر الجهاز الفني للفريق عليها.

وكان الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري قد استقر على عدد من اللاعبين من أجل التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووافقت لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي برئاسة محمود طاهر على طلبات البدري، حيث نجح الفريق في الحصول على توقيع أحد اللاعبين بالفعل.

وحسب ما أكده مصدر في النادي الأهلي، فإن اللاعب الذي حصل الأهلي على توقيعه هو محمود علاء مدافع نادي وادي دجلة الحالي.

وشهدت جلسة عبد الحفيظ وسراج، حديثاً حول التعاقد مع عدد من اللاعبين الآخرين بناء على طلب من الجهاز الفني للأهلي ولجنة الكرة بالقلعة الحمراء.