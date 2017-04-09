بالفيديو.. مشادة في مباراة المقاصة والمقاولون بسبب أنتوي

أنتوي يتسبب في مشادة بين لاعبي المقاصة والمقاولون

تسبب اللاعب جون أنتوي في حديث مشادة بين لاعبي مصر المقاصة والمقاولون العرب بمجرد انتهاء الشوط الاول من المباراة التي تجمع بين الفريقين.

وأشار وليد هويدي مدير الكرة في نادي مصر المقاصة إلى أن المشادة حدثت بعدما قام أحد لاعبي المقاولون العرب بدفع جون أنتوي.

وشدد مدير الكرة بالمقاصة على أن أنتوي لم يرى اللاعب الذي قام بدفعه قبل المشادة، وهو ما أدى إلى ارتطامه بقائم باب الدخول لممر غرف خلع الملابس.

وكانت مشادة أخرى قد حدثت خلال مجريات الشوط الأول من المباراة، بعدما اشتبك أنتوي مع أحمد عادل عقب أحدى الكرات المشتركة بينهما في الملعب.

وكان الشوط الاول من مباراة المقاصة والمقاولون قد انتهى بتفوق الفريق الفيومي بهدف نظيف سجله اللاعب أحمد الشيخ من ركلة جزاء.