مرتضى منصور يطلب إيقاف المسابقات المصرية

مرتضى منصور: يجب إيقاف الدوري حداداً على أرواح ضحايا الإرهاب

طالب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بضورة إيقاف جميع الأنشطة الرياضية في مصر خلال الفترة الحالية بسبب الأحداث الإرهابية.

وشهدت مصر حوادث إرهابية خلال الساعات الماضية بعد تفجيرين أمام كنيستين في الأسكندرية وطنطا، مما أدى لوقوع عدد من القتلى والمصابين.

وأشار منصور إلى أنه تحدث مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، حيث طالبه بضرورة إيقاف جميع المسابقات خلال الفترة الحالية وإعلان حالة الحداد.

وشدد منصور على أنه أعلن عن حالة حداد تمتد إلى ثلاثة أيام في نادي الزمالك، مطالباً بتعميمها على جميع المسابقات المصرية في جميع الألعاب.

واختتم رئيس الزمالك حديثه بالتأكيد على ضرورة إيقاف جميع المباريات في كل الألعاب وليس في كرة القدم فقط.